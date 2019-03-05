عيد_ميلاد_الأباتشي يتصدر تويتر

احتفلت الجماهير الزمالكاوية بعيد ميلاد الفهد الأسمر الموهوب محمود عبد الرازق (شيكابالا) على موقع تويتر، حيث تصدر هاشتاج عيد ميلاد الاباتشي مواقع التواصل الاجتماعي، وأتم "الأباتشي" اليوم 33 عامًا، أعطى فيهم الكثير من المتعة للكرة المصرية عامة ولنادي الزمالك بشكل خاص.





وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي:كل عام وأنت بخير يا شيكا 🎉🎈🎂اليوم نحتفل بعيد ميلاد أحد أعظم اللاعبين الذين مروا على نادينا بل ف تاريخ كره القدم ، محمود عبدالرازق "شيكابالا"كل سنه وأنت طيب يالي كنت مصدر بسمتنا ف سنينا العجافكل سنه وإنت طيب يا #شيكابالا ، كل سنه وإنت حبك ف قلوبما بيزيدالخلاصة شيكا هو صاحب براءة اختراع السعادة الكرويةكل سنه وانت فى احسن حاله يا فهد #عيد_ميلاد_الاباتشيملامحك كلها مني يدوب الاسم متغيركل سنة وانت طيب يا احرف من انجبت الكورة المصرية والعربية🌼🌼🌼