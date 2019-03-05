عيد_ميلاد_الأباتشي يتصدر تويتر

احتفلت الجماهير الزمالكاوية بعيد ميلاد الفهد الأسمر الموهوب محمود عبد الرازق (شيكابالا) على موقع تويتر، حيث تصدر هاشتاج عيد ميلاد الاباتشي مواقع التواصل الاجتماعي، وأتم "الأباتشي" اليوم 33 عامًا، أعطى فيهم الكثير من المتعة للكرة المصرية عامة ولنادي الزمالك بشكل خاص.
وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي:
كل عام وأنت بخير يا شيكا 🎉🎈🎂
اليوم نحتفل بعيد ميلاد أحد أعظم اللاعبين الذين مروا على نادينا بل ف تاريخ كره القدم ، محمود عبدالرازق "شيكابالا"
كل سنه وأنت طيب يالي كنت مصدر بسمتنا ف سنينا العجاف
كل سنه وإنت طيب يا #شيكابالا ، كل سنه وإنت حبك ف قلوبما بيزيد
الخلاصة شيكا هو صاحب براءة اختراع السعادة الكروية
كل سنه وانت فى احسن حاله يا فهد #عيد_ميلاد_الاباتشي
ملامحك كلها مني يدوب الاسم متغير
كل سنة وانت طيب يا احرف من انجبت الكورة المصرية والعربية
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