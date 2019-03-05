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رياضة

تفاصيل طلب الزمالك نقل مباراة جورماهيا إلى بتروسبورت

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:57 م
صدى البلد
ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن النادي طلب نقل مباراته المقبلة أمام جورماهيا الكيني المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، لتقام بملعب بتروسبورت بدلا من إقامتها على ملعب برج العرب.

ورحب الزمالك بإقامة المباراة بدون جماهير على ملعب بتروسبورت في ظل موافقة الأمن فقط على حضور الجماهير للمباريات التي تقام على ملعب برج العرب.

وأضاف المصدر أن هناك عقبة تهدد نقل المباراة لملعب بتروسبورت، تتمثل في ضرورة إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتغيير ملعب المباراة قبلها بعشرة أيام.

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