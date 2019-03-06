الجيزة: توزيع 68 ألف تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.. صور

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم تتابع أعمال توزيع 68 ألف جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوى على مستوى المدارس بجميع الإدارات التعليمية بالاضافه الى المعلمين والمختصين بالتعامل مع الجهاز داخل المدارس.





وأكد المحافظ أن توزيع أجهزة التابلت الحديثة على الطلاب نقله نوعية فى وسائل التعليم و يأتى فى إطار المنظومة التعليمية الجديدة التى أطلقتها الدولة والتى تعد فرصة جيدة للطلاب للتدريب على الأسئلة والتكنولوجيا الحديثة وللمعلمين للتدريب على طرق التدريس الحديثة ومسايرة الدول المتقدمة والاعتماد على مهارات البحث والتحليل والابتكار.





وأوضح "راشد" انه يتابع يوميا نسب التوزيع على الطلاب بالإدارات التعليمية بالمحافظة لإزالة اية معوقات تواجه عمليات التوزيع .



