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تعليم

الجيزة: توزيع 68 ألف تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:09 م
صدى البلد
محمد الصاحى
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم تتابع أعمال توزيع 68 ألف جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوى على مستوى المدارس بجميع الإدارات التعليمية بالاضافه الى المعلمين والمختصين بالتعامل مع الجهاز داخل المدارس.

وأكد المحافظ أن توزيع أجهزة التابلت الحديثة على الطلاب نقله نوعية فى وسائل التعليم و يأتى فى إطار المنظومة التعليمية الجديدة التى أطلقتها الدولة والتى تعد فرصة جيدة للطلاب للتدريب على الأسئلة والتكنولوجيا الحديثة وللمعلمين للتدريب على طرق التدريس الحديثة ومسايرة الدول المتقدمة والاعتماد على مهارات البحث والتحليل والابتكار.

وأوضح "راشد" انه يتابع يوميا نسب التوزيع على الطلاب بالإدارات التعليمية بالمحافظة لإزالة اية معوقات تواجه عمليات التوزيع . 

ومن جهته قال، خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن إجراءات الحصول على التابلت ميسرة، حيث يتم دفع بوليصة تأمين بمبلغ 100 جنية من مكتب البريد وعمل إقرار من ولى أمر الطالب للحفاظ على الجهاز لما له من أهمية لاحتوائه على المواد العلمية والدراسية.
الجيزة: توزيع 68 ألف تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.. صور
الجيزة: توزيع 68 ألف تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.. صور
الجيزة: توزيع 68 ألف تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.. صور

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