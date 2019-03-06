عمرو عثمان: نسبة التعاطى فى مصر الأعلى عالميًا ..فيديو

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن العالم بالكامل يعانى مشكلة المخدرات، وكشف أن نسبة التعاطى فى مصر أعلى من المعدلات العالمية.



وأضاف خلال حواره ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن المشكلات فى مصر تأتى عن طريق التعاطي فى المناسبات و عن طريق التجارب.



وأشار إلى أن، هناك مفاهيم مغلوطة ومروجى المواد المخدرة عن ما تقوم به هؤلاء المواد المخدرة فى تغيير حياة المواطنين.



وأكد أن الإدمان والتعاطى قضية أمن قومى لأنها مرتبطة بالجرائم ، وكشف أن هناك أحصائية أكدت أن هناك 79 % من الجرائم كانت بسبب المخدرات، وكشف أن عقار الحشيشي من أكثر المواد التي يتعاطاها المصريون.

