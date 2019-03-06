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فن

ندى بسيوني توافق على انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد بشرط

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:10 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة ندى بسيوني تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تبدى فيه رأيها في انتقال محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي الى نادي ريال مدريد.

وكتبت ندى: "أنا مع انتقال صلاح للريال بس يمشوا اللي اسمه راموس ده".

يُذكر أن الفنانة ندى بسيوني، شاركت في بطولة مسلسل " مليكة" ولعبت دور فريدة، ولاقي دورها استحسانا نقديا كبيرا.

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