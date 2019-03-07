تكليف رئاسي بالتوسع في مدارس النيل في معظم المدن والمحافظات

أعلنت مدارس النيل الدولية عن فتح باب القبول للطلاب الجدد على مستوى جميع فروعها بالمحافظات للعام الدراسى، 2019/ 2020، حيث تشمل هذه المحافظ القاهرة، الجيزة، المنوفية، الأقصر، أسيوط، دمياط، ومحافظة أسوان على أن يكون التقديم بدأ من اليوم.



وفى هذا السياق صرح الدكتور حسن فارس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية، أن المحتوى التعليمي الذي يتم تقديمه فى مدارس النيل المصرية يتم عبر شراكة إستراتيجية مستدامة مع جامعة كامبريدج البريطانية، باهتمام خاص باللغة العربية والدراسات الإجتماعية علي مدار جميع الصفوف الدراسية.



وحول القبول بالجامعات المصرية ، أوضح الدكتور حسن أنه يوجد تنسيق خاص بطلبة مدارس النيل للقبول بالجامعات الحكومية المصرية وإعتراف الجامعات الخاصة بهم ، كما يحصل الطالب على تخفيض 20% من مصروفات الجامعة البريطانية (ما عدا طب الأسنان) لحصوله على شهادة النيل الدولية.



وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، إن مدرسة النيل تقدم مناهج مبتكرة ثنائية اللغة لمرحلة رياض الأطفال وحتي نهاية المرحلة الثانوية في الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم إعتماد مصادر متنوعة للتعليم دون التقيد بكتب مقررة تؤهل الطالب للحصول علي دبلومة اللغة الفرنسية "delf"، ومناهج متكاملة للتربية الفنية، والموسيقية، والتربية الرياضية تساعدهم على اكتشاف قدراتهم الإبداعية وتعزيزها،مشيرًا إلي أن المدرسة تقدم مقررات غير مسبوقة للتعليم قبل الجامعي في مصر خاصة فى ريادة الأعمال والابتكار والتخطيط للمشروعات مع الاعتماد على كوادر مصرية مدربة في مجالات التقييم والإمتحانات ومناهج التنمية المهنية.



ومن جانبها أوضحت "أماني الفار" نائب المدير التنفيذي للإدارة التعليمية لمدارس النيل بوزارة التربية والتعليم،أن مدارس النيل المصرية،مدارس دولية ذات هوية مصرية خالصة تم التخطيط لها للتوسع وتغطية معظم المدن والمحافظات،وفقًا لتكليفات رئاسية خاصة بعد نجاحها في محافظات القليوبية والسادس من أكتوبر وبورسعيد والمنيا وقنا،منذ إنشائها عام 2010، مؤكدة أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بإنشاء 25 مدرسة إضافية وتم بالفعل إنشاء ثلاث مدارس جديدة في مدينة الشروق، والتجمع الخامس، ومدينة الشيخ زايد،في نطاق محافظة القاهرة الكبري خلال العام الدراسي 2019-2020.



وأضافت "الفار"، أن النظام التعليمي الذي يتم تطبيقه داخل مدارس النيل المصرية يتم بمعايير دولية حيث يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر ويحصل الطالب على الشهادة الدولية المعترف بها داخل وخارج مصر في نهاية الصف الثاني عشر،مؤكدة، أن الشهادة تمت معادلتها بالشهادة الإنجليزية من قبل الوكالة الوطنية للاعتراف ومقارنة الشهادات الدولية والمهارات



وأشارت إلي أن الهدف الأساسي من إنشاء مدارس النيل هي خدمة الطبقة المتوسطة التي لا تستطيع إلحاق أبنائهم بالمدارس ذات المصروفات السنوية المرتفعة حيث لا يحتاج الطالب فيها إلي دروس خصوصية تزيد من العبء المادي ويحصل فيها الطالب على نفس مستوى الخدمات التى تقدم فى المدارس الدولية.