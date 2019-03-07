غدا.. قطع المياه عن عدد من مناطق شبرا الخيمة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن جميع مناطق حي شرق شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة وشبرا البلد ومستشفى النيل، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة وحتى الساعة الرابعة صباحا يوم السبت.



وجاء ذلك نظرًا لأعمال تركيب قواطع جهد منخفض لزوم أعمال الصيانة بمحطة مياه شبرا الخيمة.



وأهابت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه تم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

