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برلمان

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالصف

الخميس 07/مارس/2019 - 07:56 م
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
عقد النائب نافع هيكل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، جلسة صلح بين عائلتي أبو العزايم، والتركاوي، والتي انتهت بتقديم عائلة التركاوي الكفن، وذلك بديوان عائلة هيكل بالشوبك الشرقي.

وحضر مراسم جلسة الصلح النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب مصطفى بكري والدكتور سعيد حساسين، واللواء عماد حمدي مدير أمن الجيزة، واللواء محمود شوقي مساعد مدير الأمن، وعددًا من القيادات الشعبية والأمنية والحزبية بالمحافظة.

وقال النائب، إن إنهاء النزاع والصراع يأتي لحقن الدماء بين المصريين، ولنشر الخير والتسامح بين أبناء الصف والتي يسكن بها المئات من العائلات المتجذرة الأصيلة من عشرات السنين ويجمعهم الحب والتعاون والقيم الأخلاقية العظيمة التي تقضي على أي فتنة تنشب بينهم.

وقدم «هيكل»، الشكر لمديرية أمن الجيزة ومركز الصف على جهودهم لإتمام الصلح وتأمين مراسم تقديم الكفن، والذي شهد تواجد الآلاف من أهل مركز الصف.
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالصف

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