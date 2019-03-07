اعتراضات ومشادات.. البدري يتعادل لـ الإنتاج من ضربة جزاء أمام الاتحاد.. فيديو

أدرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي هدف التعادل الثاني أمام ضيفه الاتحاد السكندري ، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 من الدوري الممتاز .



واحتسب محمد عادل حكم المباراة ضربة جزاء للانتاج ، عقب عرقلة نور السيد لاعب الاتحاد لأحمد شديد قناوي من على خط منطقة الجزاء، ليدخل الجهاز الفني والاداري لفريق الاتحاد السكندري ويبدي اعتراضاته على احتساب الركلة مما أدخل لاعبي الاتحاد والجهاز الإداري فى مناوشات مع حكم المباراة محمد عادل.



وتقدم محمود البدري لتنفيذ ركلة الجزاء ليسجل الهدف الثاني لفريق العجلات الحربية ويدرك التعادل لتصبح النتيجة هدفين لكل فريق ، بعدما سدد الكرة على يسار الحارس الهاني سليمان فى الدقيقة 76 ، ليدخل لاعبو الفريقين فى مشادات مرة اخرى انتهت بفصل الحكم محمد عادل لاعبي الفريقين من أمام بعضهم.



ويحتل الاتحاد السكندري المركز 15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من 23 مباراة، بينما يحتل الانتاج الحربي المركز السابع برصيد 31 نقطة جمعها من 24 لقاء.