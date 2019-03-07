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فن

ماجد المهندس يحيي أول حفل بالسعودية بعد احتضان فتاة له

الخميس 07/مارس/2019 - 11:26 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعلن الفنان العراقي ماجد المهندس، من خلال حسابه الرسمي على تويتر، عن استعداده لإحياء حفل غنائي آخر، في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، ولم يحدد موعد أو مكان الحفل، إذ كتب قائلًا "انتظروني بحفل كبير قريبا في المنطقة الشرقية وحشتوني #مواسم_السعودية #مواسم_الشرقية".

ويعد هذا هو الحفل الأول لـ ماجد المهندس في السعودية بعد الحفل الذي أحياه في شهر يوليو 2018، بالدمام، الذي قامت فيه فتاة سعودية منتقبة بالهجوم عليه وهو يغني على المسرح، لتحتضنه.

وقامت الفتاة سعودية آنذاك بالاسراع نحو مسرح حفل ماجد المهندس في الدمام، واعتلت سلمه واحتضنته بشدة أمام الجمهور بعدما فشل المنظمون في إبعادها عنه، لتظل محتضناه لثوان وسط صراخ الجمهور في الحفل.

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