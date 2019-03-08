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أخبار العالم

الأمم المتحدة: اكتظاظ مخيم في سوريا بعد تدفق آلاف جراء معركة مع داعش

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:08 م
صدى البلد
رويترز
قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن أكثر من 62 ألفا نزحوا بسبب القتال حول آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا تدفقوا على مخيم الهول في سوريا وإن 5200 وصلوا في الفترة من الخامس إلى السابع من مارس ومن المتوقع توافد المزيد.

وأضاف تقرير للمنظمة الدولية أن "مخيم الهول تجاوز طاقته الاستيعابية بكثير إذ يبلغ عدد المقيمين فيه حاليا 62 ألف فرد. أكثر من 90 في المئة من الوافدين الجدد من النساء والأطفال. يمثل الأطفال الأغلبية العظمى، 23 في المئة دون الثانية عشرة من العمر و12 في المئة دون سن الخامسة".

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