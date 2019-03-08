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شاهد.. تفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:27 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
عرض برنامج "أمن مصر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي حسن محفوظ، قضية مقتل طفل في محافظة الجيزة، بعد اغتصابه، ووضعه في "برميل".

وقال والد الطفل في لقاء مع البرنامج: "لغاية دلوقتي مش مصدق.. بيتهيألي إنه كابوس.. نزل يلعب في الشارع، وتغيب لمدة ساعتين، وكان شقيقه يبحث عنه فسمع عن وجود طفل متوفى، فصُدم، ولم يستطع الاتصال به، فقامت المباحث بالاتصال بدلا من نجله".

وأشار والد الطفل الضحية إلى أن المجرم فعل فعلته ثم قتله خنقًا ووضعه داخل برميل، معقبا: "أنا لو شفت المجرم هقطعه".

أما والدة الطفل فقد قالت: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل كده.. طفل معملش حاجة يعمل فيه كده ليه؟!!".

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة طفل داخل برميل، وتبين أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة بعد فشله في اغتصابه بالجيزة.

وتعود تفاصيل الواقعة لتلقى أجهزة الأمن بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل داخل برميل يبلغ من العمر 6 سنوات، تم العثور على الجثة بمعرفة " ع.م " 47 سنة، ربة منزل داخل البرميل.

تم تشكيل فريق بحث من مباحث الجيزة، وبرئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وتمكنوا من ضبط المتهم" ص.م.ص" 26 سنة، عامل مقيم ساقية مكي – الجيزة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه شاهد المجني عليه أثناء سيره بمفرده، فقام باستدراجه واصطحابه إلى شقته، وحاول التعدى عليه جنسيًا إلا أنه استغاث وخشية أفتضاح أمره كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة.

وبالفحص تبين أن المجنى عليه كان في طريقه لزيارة عمه المقيم بنفس الشارع.

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