الداخلية تنفذ ٢ مليون حكم قضائى متنوع خلال فبراير الماضي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر فبراير الماضى من تنفيذ (1965186) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى : (8641) حكم جنائى .. أبرزها ( 3599 مخدرات - 1210 سلاح - 410 قتل وشروع فيه - 708 سرقات بالإكراه) و(561956) حكما جزئيا.. أبرزها ( 21870 سرقة - 14070 سلاح أبيض – 51352 تعدى وضرب - 15225 نصب). و(109618) حكما مستأنفا.. أبرزها ( 7673 سرقة - 1511 سلاح أبيض – 11827 تعدى وضرب - 6413 نصب ) و(1023662) حكم غرامة و(261309) حكم مخالفة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار استمرار الحملات، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.



ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية ، لضبط الخارجين على القانون وعدم إفلاتهم من العقاب ، بما يسهم فى انضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.

