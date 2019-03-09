القابضة لمياه الشرب: استمرار حملات التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، استمرار حملات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها لتقيل نسبة الفاقدة بجميع الشركات التابعة على مستوى الجمهورية، ويتم تقيم أداء قطاعات التوعية بشكل مستمر بناء على تطبيق برامج التوعية والندوات التى تعقدها كل شركة مع المواطنين والتواصل معهم بالتنسيق مع وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والثقافة والكنيسة، مشيرا الى أن جميع الشركات استعدت لفصل الصيف بحملات توعية كبيرة تصل إلى كل المدن والقرى والنجوع لترشيد استهلاك المياه.



قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن الشركة قامت بعقد العديد من الندوات وأنشطة توعية خلال شهر فبراير 2019، حيث تم تنفيذ 35 انشاط مدرسى فى 11 مدرسة بعدد استفاد منها 1760 طالبا وشملت الندوات والتوعية وورش رسم وتكوين جماعة الحفاظ على المياه واستقبلت محطتى مياه الشرب بالروضة وروض الفرج 130 طالبا بكليات طب عين شمس وطب الأزهر.



وأضاف أنه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تم عقد مجموعة من انشطة التوعية المتنوعة بمراكز النهضة بمصر القديمة ومركز شباب الساحل ومركز شباب الزاوية الحمراء ومركز شباب المعادى ومركز شباب روض الفرج وتم تدريب رؤساء القطاعات ومديرى العموم بشركة مياه الشرب بالقاهرة على كيفية استخدام تطبيق الموبايل ابلكيشن الذى تم إصداره من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للتواصل مع المواطنين وحل مشاكل وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه والمخاطر التى تحيط بمصر بعد ثبات حصتها من مياه النيل عند 55 مليار متر مكعب فقط بالرغم من الزياد السكانية الكبيرة ودخول العديد من دول العالم تحت خط الفقر المائى.