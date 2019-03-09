لهذه الأسباب يعانى طفلك من تأخر التسنين

تقلق الكثير من الأمهات بسبب تأخر طفالها فى مرحلة التسنين إليك الأسباب التي تؤدي إلى تأخر مرحلة التسنين عند الطفل وكيفية العلاج.



أكد الدكتور يوسف سعد إستشارى طب الأطفال أن هناك أسباب عديدة تؤدى إلى تأخر التسنين عند الأطفال وهى هى سوء التغذية و عدم حصول الطفل على كميات كافية من فيتامين د ومعاناه طفلك من نقص كمية الكالسيوم الموجودة في جسم الطفل وبالتالى تأخر الطفل فى التسنين .



ووفقا لإستشارى طب الأطفال يجب أن تقوم الأم ببعض الفحوصات لتتأكد من أن الطفل لا يعانى من أى قصور فى الغدد تكون سبب فى تأخر التسنين والحرص على أن يتناول الطفل بإستمرار الأطعمة الغني بالكالسيوم.

