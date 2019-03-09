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ديني

تشعر بالحزن عندما تفوتها صلاة الفجر .. هل ذلك إعراض من الله.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 11:12 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " تشعر بالحزن عندما تفوتها صلاة الفجر وتحس أن ذلك إعراض من الله".

أجاب أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن صلاة الصبح هي الفجر ، ويمكن أن نؤديها لو قبل طلوع الشمس، وإذا خرج الوقت بسبب النوم لا وزر عليه لأن النائم مرفوع عنه القلم.

وأضاف: وإذا نام الإنسان يقضيها قبل آذان الظهر وقت استيقاظه، لا حزن في ذلك، وليس دليل على أن الله غير راضي عن العبد، لكن يكون على طاعة .. والذين اهتدوا زادهم هدى ".

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