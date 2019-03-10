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كفاية أدوية.. 4 مسكنات طبيعية بمنزلك

الأحد 10/مارس/2019 - 02:51 م
صدى البلد
رشا عوني
رغم أن المسكنات المتوفرة بالصيدليات تساعد بشكل سريع على تسكين أي ألم، إلا أن آثارها الجانبية خطيرة على المدى البعيد ويحذر منها الأطباء بشكل مستمر، حيث إنها تؤثر على الكُلى بعد سنوات طويلة من الاعتياد على تناول المسكنات بشكل مستمر، لكن يمكنك استبدالها بطرق طبيعية منزلية تساعدك على تسكين الألم دون أن تسبب ضررًا للجسم.

ووفقًا لموقع nutritionexp، فهناك مجموعة مميزة من المسكنات بمنزل كل منّا إلا أننا نغفل عنها ولا ندرك مدى قدرتها على تخفيف الآلام، وهي:

1- الكركم، يحتوي على مركب يسمى الكركمين وهو مضاد قوي للأكسدة ومضاد للالتهاب، يمنع تلف الجذور الحرة لخلاياك ويقلل من التورم الذي يحدث في الأنسجة التالفة، كما أنه مضاد للالتهابات ومسكن قوي.

2- ملح ابسوم، وهي حبيبات الملح الخشنة، يخفف من آلام العظام والمفاصل وكذلك ألم العضلات كما أنه يساعد على تنظيم تقلصات العضلات ويقلل من أعراض الاكتئاب.

3- القرنفل، يخفف الألم سواء تم عند تناوله أو وضعه موضعيًا، ويعمل على علاج الصداع، والتهاب المفاصل وغيرها من أشكال الالتهاب وكذلك آلام الأسنان.

4- الثلج لتخفيف التورم والالتهاب، ففي حالة وجود تورم أو كدمة، استخدم الثلج عليها لتخفيف التورم وتخدير المنطقة، ثم استخدام منشفة مبللة بماء ساخن لراحة العضلات.

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