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ديني

خالد الجندي: الإرهابي غائب عن الله تعالى ولا عقيدة له ..فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 08:54 م
إرهابي
إرهابي
أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإرهابى نتاج غياب عن الله سبحانه وتعالى، ولا عقيدة له، لأنه لا يفرق بين المسجد أو الكنيسة.

وأوضح «الجندى» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه لو كان الإرهابي يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو العدل فلن يعتدي على عرض أو حياة أحد، وإذا غلب على ظنه أن الله تعالى رقيب لن ينحرف، مشيرًا إلى أن ما يرتكبه الإرهابيون من جرائم وأعمال عنف وتخريب إنما تعكس غيابهم عن الله عز وجل. 

وأضاف أن الإرهابي لا عقيدة لديه، لأن العقيدة هي ما تحدد سلوك الإنسان وأفعاله وأعماله، فلو كان لديه عقيدة لمنعته عن سفك دماء الأبرياء والتعدي على الأعراض والحرمات والأنفس.

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