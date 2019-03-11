ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مسلسل تركى يستعين بأغنية شعبية مصرية.. 5 معلومات عن مطرب لاتبيع ولاتشترى

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:21 ص
مسلسل حكاية عائلة
مسلسل حكاية عائلة
أحمد البهى
على مدار الساعات الماضية تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع من المسلسل التركى " حكاية عائلة " ، الذى يتم عرضه حاليًا على احدى القنوات الفضائية العالمية ، حيث ضم فى احدى المشاهد احدى الاغنيات الشعبية التى إنتشرت فى فترة التسعنيات .

الأغنية حملت أسم " لاتبيع لا تشترى "، للمطرب علاء سلام وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه :

1- من مواليد 13 مايو 1968 .

2- أكتشفه حميد الشاعرى ، وقد حقق نجاحا كبيرا فى فترة التسعينيات .

3- قدم على مدار مشواره الفنى 4 ألبومات وهما سامعاني و أحكم و الحبيب و جريء .

4- قام بتلحين أغانى بعض الافلام مثل ياتحب يا تقب ، كروانة .

5- أختفى فى السنوات الماضية ، وفاجأ جمهوره منذ عدة أشهر بإنشاء حساب عبر موقع فيسبوك.
مسلسل تركى يستعين بأغنية شعبية مصرية.. 5 معلومات عن مطرب لاتبيع ولاتشترى

ترشيحاتنا

محمد صلاح أول لاعب يتخطى 200 نقطة هذا الموسم بـ فانتازي بريميرليج

شاهد .. كيف احتفلت ليلى علوي بعيد ميلاد يسرا.. فيديو

عمرو أديب معلقا على ترحيل ماليزيا 6 من الإخوان إلى مصر: مش عاوزينهم

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

أسعار صرف العملات العربية اليوم الاثنين 11-3-2019

شاهد .. مصارع مصري يجر شاحنة بمفرده

احمي عظامك فى 7 خطوات مع تقدم السن

اليوم.. مجلس الأعمال المصري الياباني يبحث جذب استثمارات جديدة

تعرف على ابنة الراحل محمد متولى في ذكرى ميلاده

انتحار مصري شنقا في الكويت

هطول أمطار شديدة على المسجد الحرام.. فيديو

سعر الدولار والعملات أمام الجنيه اليوم الاثنين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أحمد رمزي من الإسكندرية إلى الزمالك وعلاقة البلياردو بدخوله عالم الفن..صور

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

فيديو

المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو تفاديا للزحام.. فيديو
رشا مجدي عن تولى الوزير حقبة النقل: بداية لوقف نزيف الدماء..فيديو
فرح سعيد: وزير النقل الجديد يؤدي اليمين الدستورية خلال ساعات.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟