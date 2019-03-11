مسلسل تركى يستعين بأغنية شعبية مصرية.. 5 معلومات عن مطرب لاتبيع ولاتشترى

على مدار الساعات الماضية تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع من المسلسل التركى " حكاية عائلة " ، الذى يتم عرضه حاليًا على احدى القنوات الفضائية العالمية ، حيث ضم فى احدى المشاهد احدى الاغنيات الشعبية التى إنتشرت فى فترة التسعنيات .



الأغنية حملت أسم " لاتبيع لا تشترى "، للمطرب علاء سلام وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه :



1- من مواليد 13 مايو 1968 .



2- أكتشفه حميد الشاعرى ، وقد حقق نجاحا كبيرا فى فترة التسعينيات .



3- قدم على مدار مشواره الفنى 4 ألبومات وهما سامعاني و أحكم و الحبيب و جريء .



4- قام بتلحين أغانى بعض الافلام مثل ياتحب يا تقب ، كروانة .



5- أختفى فى السنوات الماضية ، وفاجأ جمهوره منذ عدة أشهر بإنشاء حساب عبر موقع فيسبوك.