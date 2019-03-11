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محافظات

الجيزة: غرف للكشف على المسنين ضمن 100 مليون صحة..صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:07 م
صدى البلد
محمد الصاحى
أكدت الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة،أن محافظة الجيزة عملت على تخصيص غرف لتلقي الشكاوى من المواطنين خلال سير فعاليات مبادرة 100 مليون صحة، وغرف لاستقبال كبار السن والسيدات للتسهيل عليهم فى إجراء المسح الطبى داخل كل مركز ومكتب صحى يستقبل المواطنين بالمبادرة.

ونوهت نائب محافظ الجيزة خلال، الجولة التفقدية التي رافقت خلالها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمتابعة فعاليات الحملة بالمحافظة،إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يولى اهتمامًا كبيرًا بالمبادرة ويحرص على تفقد المراكز والوحدات والمكاتب الصحية للاندماج مع المواطنين .

وأوضحت ان المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي لحوالي 5.3 مليون مواطن بالمحافظة وتهدف إلى الكشف المبكر عن ذلك من خلال 1730 فريقا طبيا بالاضافة إلى 53 عيادة متنقلة بمختلف أنحاء المحافظة للتيسير على المواطنين وحوالى 480 فريقا مشرفا على فعاليات المبادرة للتأكد من انتظامها من مديرية الشئون الصحية.
الجيزة: غرف للكشف على المسنين ضمن 100 مليون صحة..صور
الجيزة: غرف للكشف على المسنين ضمن 100 مليون صحة..صور
الجيزة: غرف للكشف على المسنين ضمن 100 مليون صحة..صور
الجيزة: غرف للكشف على المسنين ضمن 100 مليون صحة..صور
الجيزة: غرف للكشف على المسنين ضمن 100 مليون صحة..صور

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