تعرف على حالات ميراث العم الشقيق من التركة.. فيديو

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العم الشقيق عصبة بنفسه وهو متأخر في الرتبة عن جزء الميت وأصل الميت وعن جزء أبيه.



وأضاف فخر، في لقائه على فضائية "الناس"، أن المسألة إذا خلت للعم الشقيق ولم يكن في المسألة من يسبقه في ترتيب العصبات فإنه يستحق من التركة إما جميعها وإما الباقي بعد أصحاب الفروض وإما لا يبقي له شيئا إذا استغرقت التركة أصحاب الفروض.



وأشار إلى أنه يحجب العم الشقيق بمن فوق بالإبن وابن الإبن والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب فإن هؤلاء يحجبون العم الشقيق.