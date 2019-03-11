طرق تساعدك على النوم بشكل أفضل.. أبرزها تناول الجبن

كشفت دراسات حديثة أن عدم النوم بشكل كافٍ خلال الليل يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأمراض القلب والجلطات الدماغية والسمنة والاكتئاب، وذلك فضلا عن الغضب والتعب الذي تشعر به في اليوم التالي إذا لم تنم بشكل كافٍ.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية عدة طرق تساعدك على النوم بشكل أفضل خلال الليل، وفيما يلي أبرزها:



تحديد ساعات معينة للنوم وبشكل منتظم:



تحديد ساعات معينة ومنتظمة للنوم هو العامل الرئيسي والأساسي للنوم بشكل جيد، حيث يحتوي جسدنا على ساعة بيولوجية يمكن التحكم بها من خلال الروتين، لذل فمن الأفضل لك خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن تستيقظ في نفس الوقت الذي تقوم به خلال الأسبوع ولا تحاول النوم لساعات إضافية.



تناول منتجات الألبان والطعام الغني بالبروتين:



يعتبر الجبن وجبة خفيفة وجيدة يمكن تناولها قبل النوم، حيث يحتوي على الكالسيوم، الذي يعزز النوم لأنه يساعد على تقليل توتر الألياف العصبية في الجسم، بما في ذلك الموجودة في الدماغ.



كما تعد منتجات الألبان بشكل عام والكرز والدجاج أطعمة جيدة لتحسين نومك، لأنها تحتوي على حمض أميني يدعى "تريبتوفان"، والذي يتحول إلى الميلاتونين -هرمون النوم - من خلال عملية كيميائية عندما يصل إلى الدماغ.



ابتعد عن المواقع التي تعرض البرامج المفضلة لديك:



لن تسبب متابعة البرامج التلفزيونية قبل النوم في تقليل ساعات نومك فقط، لكن يؤثر الضوء الأزرق الناتج عن الأجهزة الإلكترونية على مستوايات الميلاتونين لديك، مما يجعل من الصعب عليك النوم.



الظلام:



يضمن لك الظلام الحصول على نوم جيد ليلا، لذلك إذا كان من السهل دخول الضوء إلى غرفتك، فمن الجيد وضع الستائر السوداء عند شباك غرفتك.



جوارب النوم:



يتم فقدان معظم حرارة جسمك من خلال رأسك وقدميك، وإذا كان جسمك باردًا، فعليه أن يعمل بجد أكثر ليدفأ، لذا من الجيد ارتداء الجوارب عند النوم، حيث ستسرع من تدفئة جسدك، وهو حل سريع يجعلك مستعدًا للنوم.