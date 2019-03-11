إلزام شركة كابيتال بدفع تعويض قيمته 3.18 مليون دولار

قضت دائرة المدني، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بزينهم، بمعاقبة شركة «كابيتال» مساهمة مصرية يمثلها أحمد حسنين هيكل، مبلغ 3 ملايين و180 ألف دولار أمريكي مستحقات مالية وتعويضًا لشركة الشرق الأوسط.



وقالت المحكمة في الدعوى المرفوعة رقم 3956 لسنة 2018 مدني كلي جنوب القاهرة، المرفوعة من ابتهال عبد العزيز الجمل، بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للاستشارات والتجارة ضد أحمد محمد حسنين هيكل بصفته الممثل القانوني لشركة القلعة كابيتال شركة مساهمة مصرية، قالت إن وقائع الدعوى تتلخص في أن الدعوى تطالب بإلزام الشركة عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ 500 ألف دولار والمتفق على سدادها للحصول على الموافقات المطلوبة بالاضافة إلى مبلغ مليونين ونصف المليون دولار والمتفق على ادائها عن تنفيذ عقد الهندسة والمشتريات بالاضافة لالزام الشركة المدعي عليها مبلغ 80 ألف دولار شهريًا لتنفيذ مذكرة التفاهم السارية بينهم والمحررة في 1 ديسمبر 2017 مع الزام الشركة المدعي عليها بالمصروفات.



وبموجب مذكرة تفاهم مبرمة بين الشركة المدعية والشركة المدعي عليها نظرا لمساعي الأخيرة في الحصول على فرص في أعمال التكرير في العراق فوجئت الشركة المعنية والجهات الرسمية داخل العراق أن الشركة المدعي عليها تماطل في تنفيذ الالتزامات الملتزمة بها مما حدا بالشركة المدعية لإقامة الدعوى.

