المرأة فخر المملكة.. تعرف على سعوديات رائدات في الأدب والفنون

قالت السفارة السعودية في القاهرة إنه على مدى سنوات مضت، سجلت المرأة السعودية إبداعها الفني ووضعت بصماتها وحضورها في مجالات الأدب والصحافة والفنون، وقطعت أشواطًا طويلة في هذا المضمار حتى أصبحت الساحة العامة بالمملكة تزخر بأعداد كبيرة من الأسماء النسائية، التي أثمرت تجاربهن الكثير من النجاح والتميز في تلك المجالات.



وفي بيان، أبرزت السفارة السعودية في القاهرة تميز 3 نساء سعوديات في مختلف المجالات هن الشاعرة فوزية أبو خالد، والفنانة التشكيلية صفية بن زقر، الكاتبة والأديبة رجاء عالم.



وتحدثت السفارة السعودية عن نشأة ونشاط كلن منهن، والمجال الذي يميزهن، فقالت: «تعتبر الشاعرة فوزية أبو خالد المولودة في الرياض سنة 1956 من الأصوات الشعرية المجددة في المملكة العربية السعودية، درست في الجامعة الأمريكية ببيروت، وفي الولايات المتحدة وبريطانيا، وحصلت على الدكتوراه في "المرأة والخطاب السياسي" من جامعة سالفورد بمانشستر».



وأضافت في البيان أن فوزية تتلمذت على أيدي أعلام في الثقافة كالشيخ حمد الجاسر ود. إحسان عباس، والشاعر خليل حاوي، ود. هشام شرابي، ود. سلمى الخضراء الجيوسي، وصدر لها عدد من المجموعات الشعرية، بدءًا من "إلى متى يختطفونك ليلة العرس"، "قراءة في السر للصمت العربي/ أشهد الوطن" (1982م)، "ماء السراب" (1995)، "مرثية الماء"، (2005)، "شجن الجماد" 2006. وتُرجم عدد من أعمالها الشعرية إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية.



أما عن الفنانة التشكيلية صفية بن زقر فقالت السفارة: «في عام 1940 شهدت حارة الشام في قلب مدينة جدة القديمة مولد الفنانة التشكيلية صفية بن زقر التي اشتهرت بتوثيقها للفلكلور والمظاهر الاجتماعية والثقافية والمعمارية لمدينة جدة ومنطقة الحجاز.. كما تُعَدُ صفية بن زقر من أوائل مؤسّسي الحركة الفنية التشكيلية في المملكة، فكانت بداياتها في عام 1968 بمعرض فني خاص بها في مدرسة دار التربية الحديثة، لتتوالى بعدها النجاحات والأعمال التي حملت بصمة مميزة لها كفنانة سعودية تنقل التراث السعودي للأجيال والعالم من خلال معارض ناجحة في مختلف المدن والأقطار، لتشتهر بلوحتها "الزبون" التي عُرفت إعلاميا باسم "موناليزا السعودية". وحصلت على جوائز وتكريمات عدة، منها وسام الملك عبدالعزيز».



وأضافت أنها أقامت معارضها الدولية في كل من باريس وجنيف ولندن حتى عُرِفَّت من خلالها صفية بن زقر كفنانة التراث السعودي محليًا ودوليًا. وبعد رحلة ثلاثين عامًا على طريق الفن التشكيلي، حققت حلمها بتأسيس "دارة صفية بن زقر" التي تضم لوحاتها ومقتنياتها الفنية، ومرسمها الخاص ومكتبتها. وقد أرادت صفية أن تكون الدارة منبرًا ثقافيًا شاملًا يستنير به الأجيال، ففتحت أبوابها لإستقبال كل زائر وباحث، وأقامت ورش عمل فنية، وقدمت محاضرات ثقافية للمهتمات بالأدب والفنون التشكيلية. وبمناسبة افتتاح الدارة في يناير عام 2000م، صدر كتاب الفنانة صفية بن زقر الثاني "رحلة عقود ثلاثة مع التراث السعودي".



وثالث وجه نسوي تفخر به المملكة العربية السعودية هي الكاتبة والأديبة رجاء عالم، وعنها قالت السفارة السعودية: «وُلدت في مدينة مكة عام 1956، وحصلت على بكالوريوس الأدب الإنجليزي من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة عام 1980. وبدأ مشوارها الإبداعي من خلال عالم الصحافة؛ حيث بدأت ككاتبة في صفحة (حروف وأفكار) في جريدة (الرياض)، وكذلك في الملحق الأسبوعي التابع للصحيفة نفسها. بدأت كتابتها الأدبية في المقالة والمسرحية والرواية، وشكلت هي وشقيقتها الرسامة شادية عالم ثنائيًا لافتًا في الفن والثقافة والأدب».



وتابعت أنها تعد من أهم الكاتبات العربيات وتنتمي إلى أحدث جيل من الروائيات السعوديات منذ ظهور الرواية السعودية في النصف الثاني من القرن العشرين، وتتميز رواياتها برمزية صوفية. فازت بجائزة الرواية العربية (البوكر) لعام 2011 عن رواية (طوق الحمام) وهي أول روائية عربية تفوز بهذه الجائزة. وترجمت بعض أعمالها للإنجليزية والإسبانية».