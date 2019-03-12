غدا.. جامعة السويس تستضيف الحبيب علي الجفري

تعقد جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس الجامعة، غدا الأربعاء، ندوة بعنوان "خير الناس أنفعهم للناس" بحضور الداعية الحبيب علي الجفري بمدرج كلية الآداب.



وقال الدكتور سيد الشرقاوى، إن الجامعة حريصة على تنظيم ندوات ولقاءات مع عدد من كبار العلماء والمتخصصين فى كافة المجالات المختلفة من أجل استفادة طلاب الجامعة بخبراتهم.



وأضاف "الشرقاوي" فى تصريحات صحفية اليوم، أن ندوة الجفرى ستكون أكثر استفادة بالنسبة للطلاب من أجل التعرف على الأمور الدينية بالشكل وبصورة معتدلة صحيحة بعيدا عن الأفكار الهدامة.

