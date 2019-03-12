ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

غدا.. جامعة السويس تستضيف الحبيب علي الجفري

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:38 ص
صدى البلد
حسن غنيمة
تعقد جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس الجامعة، غدا الأربعاء، ندوة بعنوان "خير الناس أنفعهم للناس" بحضور الداعية الحبيب علي الجفري بمدرج كلية الآداب.

وقال الدكتور سيد الشرقاوى، إن الجامعة حريصة على تنظيم ندوات ولقاءات مع عدد من كبار العلماء والمتخصصين فى كافة المجالات المختلفة من أجل استفادة طلاب الجامعة بخبراتهم.

وأضاف "الشرقاوي" فى تصريحات صحفية اليوم، أن ندوة الجفرى ستكون أكثر استفادة بالنسبة للطلاب من أجل التعرف على الأمور الدينية بالشكل وبصورة معتدلة صحيحة بعيدا عن الأفكار الهدامة.

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيلها.. نجوى سالم تتزوج سرا 15 عاما.. وهذه قصة مرضها النفسي.. نوستالجيا

الأزهر يحذر من فعل تقع فيه كثير من الزوجات يحرمهن من دخول الجنة

البحوث الإسلامية: رسول الله أوصى بالإكثار من الدعاء في هذا الوقت

السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد

وزير الداخلية يقرر إبعاد طاجكستانية عن البلاد لأسباب أمنية

التموين: استثناء واردات الفول والعدس والأرز من الغطاء النقدي للاستيراد

شاهد.. ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج على الهواء

حبس جزار قتل سائقا في إمبابة

شاهد.. صراخ نساء بعد انقاذهن من الموت فى المعركة الأخيرة للتنظيم بسوريا

علي جمعة يكشف عن اسم المهدي المنتظر وحقيقة كونه من أهل بيت رسول الله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

شرعنة المخدارت.. برنامج نتنياهو لحشد الأصوات بانتخابات إسرائيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر. صور وفيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

وزير الإسكان السعودي يفتتح (وافي).. وإقبال كبير على كليوباترا العقارية.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

سمر أصغر مأذونة في مصر.. بنت أسوان تعقد قران 50 عروسة خلال عام.. صور

فيديو

شاهد.. فيلم تسجيلي عن الحضارة المصرية والأزهر في افتتاح المقر الإقليمي لشمال إفريقيا
دبلوماسي: اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر يحمى حرية الملاحة.. فيديو
خبير: اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر آلية لمواجهة الأخطار ..فيديو
تفاصيل جديدة عن الضحايا المصريين في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. فيديو
وسيم السيسي: النصف الأول من القرن الـ 20 الفترة الذهبية لمصر الحديثة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟