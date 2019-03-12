المجلس الأوروبي يعبر عن أسفه لقرار البرلمان البريطاني برفض خطة تيريزا ماي

عبر المجلس الأوروبي اليوم/ الثلاثاء/ عن أسفه لرفض البرلمان البريطاني خطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، المعدلة لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.



وكان مجلس العموم البريطاني رفض، في وقت سابق اليوم، خطة تيريزا ماي، المعدلة للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، حيث صوت 391 نائبًا ضد الخطة، بينما صوت 242 نائبًا لصالحها.



وأصدر المجلس، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بيانيًا قال فيه "نعبر عن أسفنا لقرار التصويت الذي تم الليلة ونشعر بخيبة أمل لعدم قدرة حكومة المملكة المتحدة على ضمان أغلبية لاتفاقية الانسحاب التي اتفق عليها الطرفان في نوفمبر".



وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي بذل كل ما بوسعه للتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا إلا أنه "بالنظر إلى الضمانات الإضافية التي وفرها الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر، ويناير وأمس، فإنه بات من الصعب النظر فيما يمكننا فعله أكثر.. فإذا كان هناك حل للمأزق الحالي فهو فقط في لندن".



وأكد المجلس الأوروبي استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الانسحاب إلى أن يتم التوصل إلى "ترتيبات بديلة"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "تصويت اليوم زاد بشكل جوهري من احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة" وأن المجلس سوف يستمر في ترتيباته للخروج بدون صفقة.



وأكد المجلس أنه في حالة طلب بريطانيا تمديد فترة بريكسيت فإن الاتحاد الأوروبي سينظر فيه، موضحًا أن طلب التمديد يحتاج إلى "مبرر معقول" ومدة معينة.



وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقا أمس الاثنين على إدخال تعديلات على عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم "بريكست" في "اللحظة الأخيرة"، وذلك عشية تصويت مجلس العموم البريطاني، والذي جرى اليوم الثلاثاء، على خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد.