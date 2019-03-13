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أخبار البلد

الأمم المتحدة تدعو لزيادة دعم اللاجئين السوريين في مصر إلى 151 مليون دولار

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:35 م
المفوضية السامية
المفوضية السامية للأمم المتحدة
أ ش أ
دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين المجتمع الدولي إلى رفع الدعم المقدم للاجئين السوريين المقيمين في مصر والذي يقدر هذا العام بنحو 151 مليون دولار أمريكي لتوفير الرعاية المقدمة لهم من جانب الحكومة المصرية في مجالات الصحة والتعليم والاحتياجات المعيشية المختلفة.

وذكرت المفوضية في بيان وزعه مكتبها بالقاهرة اليوم الأربعاء بالتزامن مع انعقاد مؤتمر بروكسل الثالث بشأن اللاجئين السوريين، أنه في السنوات السابقة، تلقت مصر دعما أقل بكثير مما منحه المجتمع الدولي للبلدان الأخرى في المنطقة التي تستضيف اللاجئين السوريين وذلك في أعقاب مؤتمري بروكسل الأول والثاني، وهو مؤتمر سنوي حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

وأوضحت المفوضية أنه في عام 2012، منحت مصر السوريين فرصة الوصول إلى التعليم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين؛ وهي فرصة مُنحت أيضًا لآخرين من السودان وجنوب السودان واليمن، مشيرة إلى أن عدد الطلاب السوريين المسجلين في نظام التعليم العام في مصر يتجاوز 32 ألفًا ، كما يستفيد اللاجئون السوريون من وسائل النقل المدعومة حكوميًا ومن الوصول إلى نظام الصحة العامة بنفس التكلفة التي يتحملها المواطنون المصريون.

وأشارت المفوضية إلى أنه يوجد حاليًا أكثر من 247 ألف لاجئ وطالب لجوء من المسجلين لدى المفوضية في مصر، من ضمنهم 133 ألف سوري، رغم أن الحكومة تقدر بأن عدد اللاجئين غير المسجلين من أصول مختلفة أعلى من ذلك بكثير ليصل إلى 5 ملايين شخص.

وقالت "المفوضية" إن النزاعات المستمرة وحالة عدم الاستقرار في اليمن والسودان وجنوب السودان والقرن الإفريقي وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أدت إلى زيادة في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر بنسبة 24% في العامين الماضيين".

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