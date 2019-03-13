أول تعليق من فيسبوك على العطل المفاجئ

علقت شركة فيسبوك على العطل المفاجئ الذي تعرضت له بعض البلاد حول العالم بما فيها مصر، مؤكدة أنها تعمل على حل هذه المشكلة.



وقالت الشركة في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في الوصول إلى مجموعة تطبيقات فيسبوك".



وأضافت: "نحن نعمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".



يذكر أن فيسبوك قد تعرض لعطل في بعض بلاد العالم، وهو ما تحاول الشركة إصلاحه.

