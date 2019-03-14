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البليزر الأبيض موضة صيف 2019.. صور

الخميس 14/مارس/2019 - 09:59 ص
البليزر الأبيض
البليزر الأبيض
هاجر هانئ
البليزر الأبيض من قطع الملابس الرسمية التى لابد من توافرها فى دولاب كل فتاة، لأنه يعطي مزيدًا من الجمال والأناقة التى تبحث عنها كل فتاة.

ويتميز البليزر الأبيض بأنه من الأزياء التي لا تنتهي موضتها، فيمكنك ارتداؤه في أي وقت وفي أي مكان وبطرق مختلفة لأنه يتناسب مع العديد من قطع الملابس المختلفة.

ويمكنك الاعتماد على البليزر الأبيض فى الإطلالة الكاجوال من خلال تنسيقه مع تيشيرت وبنطلون جينز، أما إذا كنت ترغبين فى الحصول على إطلالة رسمية فيمكنك ارتداؤه مع بنطلون فورمال وقميص.

ونستعرض في الصور التالية، أبرز الإطلالات بالبليزر الأبيض كموضة 2019.

البليزر الأبيض موضة صيف 2019.. صور
البليزر الأبيض موضة صيف 2019.. صور
البليزر الأبيض موضة صيف 2019.. صور
البليزر الأبيض موضة صيف 2019.. صور
البليزر الأبيض موضة صيف 2019.. صور
البليزر الأبيض موضة صيف 2019.. صور
البليزر الأبيض موضة صيف 2019.. صور
البليزر الأبيض موضة صيف 2019.. صور

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