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تعليم

اليوم الترفيهي الرياضي بكلية الآداب جامعة حلوان

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:24 م
اليوم الترفيهى لكلية
اليوم الترفيهى لكلية الاداب جامعة حلوان
كريم ناصر
نظمت إدارة رعاية الشباب بكلية الآداب جامعة حلوان اليوم الترفيهي والفني والرياضي، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأشار ماجد نجم إلى أن الجامعة تهتم دائما بالأنشطة التي تساهم في دعم التواصل بين الطالب والمجتمع الجامعي حيث يعد هذا اليوم يوم متميز يجمع العديد من الأنشطة التي تسهم في إبراز مواهب الطلاب ومهاراتهم المختلفة في كافة الأنشطة.

وأكد أن اليوم الرياضي والترفيهي يعمل على تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، وتقديم رسالة مجتمعية وأخلاقية وفنية تليق بطلاب الجامعة، موضحًا أن تلك الأنشطة الطلابية تعمل على دمج الطلاب في المجتمع وإطلاق طاقاتهم، مما يؤدي إلي تعميق الانتماء للوطن.

ولفت إلي أن بلدنا الحبيبة مصر تحتاج جهود هذا الجيل وتحتاج أن يغير الشباب من أنفسهم للأفضل لذلك تسعى الجامعة دائما لتنمية مهارات الطلاب في العديد من المجالات.

وأوضحت الدكتورة عميد كلية الآداب أن الكلية نظمت اليوم الترفيهي والرياضي بهدف إدخال البهجة والسرور والسعادة في قلوب الطلاب وتضمن اليوم العديد من الأنشطة من " رسم، ومسابقات شطرنج، ومعلومات عامه، وتنورة، وأغاني قدمها كورال الكلية، بالإضافة إلى مباريات خماسيات كرة القدم بملاعب الجامعة".
اليوم الترفيهي الرياضي بكلية الآداب جامعة حلوان
اليوم الترفيهي الرياضي بكلية الآداب جامعة حلوان
اليوم الترفيهي الرياضي بكلية الآداب جامعة حلوان
اليوم الترفيهي الرياضي بكلية الآداب جامعة حلوان

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