لاسارتي: الأهلي جاهز لتحقيق الفوز على شبيبة الساورة واستكمال المشوار الأفريقي

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي صعوبة مباراة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة شبيبة الساورة أن الأهلي جاهز لتحقيق الفوز غدا؛ من أجل الصعود إلي ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي واستكمال مشوار البطولة.



وأوضح أن الفريق يخوض مباراة الغد وسط ظروف صعبة، وأنه كان يتمنى أن تكون مباراة اليوم بعد حسم التأهل من خلال الجولة الماضية، ولكن الظروف لم تساعده، مؤكدا أن الفريق مستعد بقوة لمباراة الغد؛ لحسم الأمر واستكمال المشوار.



وأوضح أنه يثق بشدة في لاعبي الأهلي وقدرتهم وخبرتهم على حسم لقاء شبيبة الساورة غدًا، مؤكدًا أن الجميع جاهز لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز من أجل التأهل.



