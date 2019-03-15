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أخبار البلد

بدء فرز صناديق انتخابات الصحفيين لمقعد النقيب ..صور

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:43 م
انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم - مصور أحمد رمضان / صلاح مهدي
بدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الصحفيين، عملية فرز الصناديق الخاصة بمقعد نقيب الصحفيين، وبعد الانتهاء منها وإعلان اسم النقيب الفائز، يتم البدء فى فرز الصناديق على عضوية المجلس ، بحضور المرشحين ووكلائهم وحضور اللجنة المشرفة من نقابة الصحفيين.

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، باب التصويت بعد إنتهاء المدة المحددة، وطالبت اللجنة خلال المكبرات الصوتيه، السادة المستشارين عدم فتح صناديق الانتخابات الا بحضور مندوبي المرشحين.

كما طالبت المندوبين والمرشحين، بالاصطفاف حتي يتمكنوا من دخول أماكن الفرز دون زحام، مؤكدين ان الصناديق لن تفتح الا بحضور المرشحين، والمندوبين.

كانت اكتملت الجمعية العمومية لنقاية الصحفيين عقب صلاة الجمعة، وعقدت عمومية الصحفيين بمسرح النقابة بحضور عبد المحسن سلامة ، نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.

تجرى الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشارًا من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.
بدء فرز صناديق انتخابات الصحفيين لمقعد النقيب ..صور
بدء فرز صناديق انتخابات الصحفيين لمقعد النقيب ..صور
بدء فرز صناديق انتخابات الصحفيين لمقعد النقيب ..صور
بدء فرز صناديق انتخابات الصحفيين لمقعد النقيب ..صور
بدء فرز صناديق انتخابات الصحفيين لمقعد النقيب ..صور
بدء فرز صناديق انتخابات الصحفيين لمقعد النقيب ..صور
بدء فرز صناديق انتخابات الصحفيين لمقعد النقيب ..صور

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