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أخبار البلد

الزراعة: وضع محصول القمح في الشرقية مطمئن

الأحد 17/مارس/2019 - 04:58 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
زار الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، محافظة الشرقية ومراكزها المختلفة للوقوف على الحالة المرضية لمحصول القمح بحقول المزارعين، ورافقه الدكتور عبد الله سويلم رئيس الحملة القومية للقمح ووكيل وزارة الزراعة بالدقهلية الأسبق ومدير عام المكافحة ومدير عام الإرشاد بمحافظة الشرقية وبعض مهندسى المكافحة والإرشاد بالمراكز المختلفة.

وأكد خليل خلال تفقده برامج قسم بحوث أمراض القمح بمحطة بحوث كفر الحمام بالزقازيق، أن وضع محصول القمح في الشرقية مطمئن.

وفى نهاية الزيارة اجتمع مع باحثى قسم بحوث أمراض القمح بالمحطة وشدد على المرور والمتابعة الميدانية الدورية لأصناف القمح المنزرعة على مستوى الجمهورية وكتابة تقارير بالحالة المرضية أولا بأول للوقوف على آخر المستجدات.
الزراعة: وضع محصول القمح في الشرقية مطمئن
الزراعة: وضع محصول القمح في الشرقية مطمئن
الزراعة: وضع محصول القمح في الشرقية مطمئن
الزراعة: وضع محصول القمح في الشرقية مطمئن
الزراعة: وضع محصول القمح في الشرقية مطمئن

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