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محافظات

جمارك مطار الأقصر تحبط تهريب هواتف محمولة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:50 ص
هواتف محمولة
هواتف محمولة
أ ش أ
أحبطت جمارك مطار الأقصر محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة ومستلزماتها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من السعودية، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 13 هاتف محمول "سامسونج جلاكسي" وجهاز موزع ومنظم صوت.

وأشار إلى أن مجدي عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

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