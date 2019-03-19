مغادرة 22 طالبا وطالبة بمدرسة المتفوقين في كفر الشيخ للمستشفى.. صور

غادر 22 طالبًا وطالبة بمدرسة المتفوقين من مستشفى كفر الشيخ العام، عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية بعد أن أصيبوا بحالات إغماء وصدمة نفسية، في وقت متأخر من مساء أمس، بينما تبقت حالتين تقرر خروجها صباح اليوم، الثلاثاء، لزيادة الاطمئنان عليهما.



وتابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، حالة الطلاب بالمستشفى، حيث كلف كل من اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، ومحمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الطلاب وإجراء اللازم لهم من خدمة طبية على أكمل وجه.



وقال مصدر طبي بمستشفى كفر الشيخ العام لصدى البلد، إن جميع الحالات التي غادرت المستشفى مستقرة وبلا أي خطورة، نافيا وجود حالات تسمم بينهم تسببت في نقلهم للمستشفى.



وشهد الفندق التعليمي بمدرسة المتفوقين في مدينة كفر الشيخ، إصابة 24 طالبًا وطالبة بحالة إغماء، عقب عودة عدد منهم من مسابقة ايسف بالإسكندرية، وخسارتهم للمركز الأول فيها.



وهرعت سيارات الإسعاف إلى المدرسة، ونقل الطلاب إلى مستشفى كفر الشيخ العام.



وانتقل الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، إلى المستشفى، فور إبلاغه بالحادث، وبرفقته الدكتور طارق الشربيني، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد كمال رزق، مدير إدارة المستشفيات.