متحدث العاصمة الإدارية: بيع أكثر من 70% من أراضي المرحلة الأولى

نفى المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، العميد خالد الحسينى، أن يكون مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قد كلف ميزانية الدولة جنيهًا واحدًا، مشيرا إلى أنه تم بيع أكثر من 70% من الأراضي المخصصة للبيع في المرحلة الأولى، والبالغ مساحتها 40 ألف فدان، والتي بها كافة المقرات الحكومية والرسمية.



وأكد العميد خالد الحسيني في تصريحات إعلامية له أن العاصمة الإدارية الجديدة ستساهم في تحقيق طفرة كبيرة بمجال المدن العمرانية الجديدة ، موضحا ان شركة العاصمة الإدارية الجديدة مملوكة بالكامل للدولة .



وكشف الحسيني عن انه سيتم نقل دواوين الوزارات فقط للعاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدا أنه يتم مراعاة البعد الإجتماعي في إنشاء الأحياء السكنية بالعاصمة.



وبدوره قال المستشار القانونى للشركة، المستشار أسامة مؤنس، إنه تم تجريف الكثير من الأراضي الزراعية ولذلك تم الإتجاه لتعمير الصحراء وبناء العاصمة الجديدة .



وأوضح أن المرحلتين الثانية والثالثة بالعاصمة الإدارية الجديدة سيكون بها طرح أراض للمواطنين كالمدن العادية ، لافتا إلى أن شركة العاصمة الإدارية تدفع ضرائب للدولة كأي شركة أخرى لإفادة خزينتها.



واستطرد "نحن نبني مصر الحديثة وليس عاصمة فقط ، ونتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات الوهمية التي تطرح قطع أراضي باسم العاصمة الإدارية ..ولدينا موقع للعاصمة على الإنترنت متوفر به كل اللغات".



https://www.youtube.com/watch?time_continue=1673&v=QZEIY3TLN88