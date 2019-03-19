ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

متحدث العاصمة الإدارية: بيع أكثر من 70% من أراضي المرحلة الأولى

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 04:58 ص
مقدم برنامج 90 دقيقة
مقدم برنامج 90 دقيقة
صدي البلد
نفى المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، العميد خالد الحسينى، أن يكون مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قد كلف ميزانية الدولة جنيهًا واحدًا، مشيرا إلى أنه تم بيع أكثر من 70% من الأراضي المخصصة للبيع في المرحلة الأولى، والبالغ مساحتها 40 ألف فدان، والتي بها كافة المقرات الحكومية والرسمية.

وأكد العميد خالد الحسيني في تصريحات إعلامية له أن العاصمة الإدارية الجديدة ستساهم في تحقيق طفرة كبيرة بمجال المدن العمرانية الجديدة ، موضحا ان شركة العاصمة الإدارية الجديدة مملوكة بالكامل للدولة .

وكشف الحسيني عن انه سيتم نقل دواوين الوزارات فقط للعاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدا أنه يتم مراعاة البعد الإجتماعي في إنشاء الأحياء السكنية بالعاصمة.

وبدوره قال المستشار القانونى للشركة، المستشار أسامة مؤنس، إنه تم تجريف الكثير من الأراضي الزراعية ولذلك تم الإتجاه لتعمير الصحراء وبناء العاصمة الجديدة .

وأوضح أن المرحلتين الثانية والثالثة بالعاصمة الإدارية الجديدة سيكون بها طرح أراض للمواطنين كالمدن العادية ، لافتا إلى أن شركة العاصمة الإدارية تدفع ضرائب للدولة كأي شركة أخرى لإفادة خزينتها.

واستطرد "نحن نبني مصر الحديثة وليس عاصمة فقط ، ونتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات الوهمية التي تطرح قطع أراضي باسم العاصمة الإدارية ..ولدينا موقع للعاصمة على الإنترنت متوفر به كل اللغات".

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1673&v=QZEIY3TLN88

ترشيحاتنا

حملة شعبية في نيوزيلندا لتسليم الأسلحة.. و95 مليون جنيه تبرعات لأسر الضحايا حتى الآن

وفاة 5 وإصابة 8 في حادثين مروريين على طريق العلاقي بأسوان

صراخ طالبة بمدينة الأزهر الجامعية يثير الذعر ومصدر أمني يكشف الحقيقة

تامر حسني يوجه رسالة خاصة لفتاة مجهولة على إنستجرام

الوليد بن طلال يكشف كيف تمت معاملته في الريتز كارلتون

حازم إمام عن قميص المنتخب الجديد: معرفش ليه بنجيب في نفسنا أجوان.. فيديو

تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة المصلين بمسجد نيوزيلندا

عمرو أديب عن حادث هولندا: سلسال الدم بدأ يجتاح العالم.. فيديو

وزير الأوقاف: جماعة الإخوان الإرهابية صارت مصنعا للخيانة الوطنية

يوم أسود على فيسبوك في 2019.. استقالات جماعية تضرب أكبر منصة للتواصل الاجتماعي

تعرف على الصلاة الوحيدة التى تصلى سنتها عند قضائها.. فيديو

إطلاق نار في نيويورك وأنباء عن إصابة العشرات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

نبيلة مكرم: المصريون في الخارج قوة اقتصادية وثقافية وسياحية.. فيديو
شقيق أحد شهداء نيوزيلندا يكشف عن تفاصيل نجاة زوجته.. فيديو
شاهد.. مروة ناجي تؤدي ماما زمانها جاية على ألحان أغنية أجنبية شهيرة
الصحة: وضعنا استراتيجية لمنع تهريب علب ألبان الأطفال.. فيديو
مكرم: معسكرات للجيل الثاني والثالث من المصريين لتنمية الوطنية لديهم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟