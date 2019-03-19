أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 19-3-2019

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 19 مارس 2019، استقرارا، وفقًا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، حيث سجل سعر صرف الدولار 17.26 جنيه للشراء و 17.39 جنيه للبيع.



بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.61 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 22.89 جنيه للشراء و23 جنيها للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.26 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع.



وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو15.49 جنيه للشراء و15.58 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.58 جنيه للشراء و2.59 جنيه للبيع.





