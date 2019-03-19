وفاة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف

توفي مساء أمس "الاثنين" القاريء الشيخ محمد السيد ضيف القارئ بالإذاعة والتلفزيون، والذي يعد علما من اعلام التلاوة فى مصر والعالم الإسلامي.



ولد الشيخ محمد السيد ضيف يوم 1945 بقرية طناح مركز المنصورة، كان والده حريصًا على تعليم ابنه القرآن الكريم وعلومه حتى يصبح واحدًا من حفظة القرآن الكريم، فدفع به إلى كتّاب القرية لحفظ القرآن الكريم.



والتحق بالإذاعة عام 1984 كقارئ بالإذاعة ولكن لقراءات قصيرة، وظل كذلك حتى تقدم بطلب لتسجيل نصف ساعة للعرض لمعرفة ما إذا كان يستطيع أن يقرأ نصف ساعة إضافة إلى الإذاعات الخارجية على الهواء، ثم اعتمد كقارئ قراءات طويلة وخارجية على الهواء مباشرة ليكون قارئًا معروفًا في جميع دول العالم.

