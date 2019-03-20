حكم تهرب الزوج من النفقة معتمدًا على دخل زوجته

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته، إن كان غنيا وحتى لو كان فقيرًا أن ينفق على أولاده الفقراء أو العاجزين عن التكسب بالمعروف، فإن امتنع من الإنفاق عليهم مع قدرته، فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.





وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال (شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس. هل يجوز له ذلك؟)، أنه لا يجوز للشخص أن يتهرب مما أوجبه الله عليه من النفقة على زوجته وأبنائه ويجعل زوجته تقوم بالنفقة عليه.



