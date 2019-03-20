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ديني

حكم تهرب الزوج من النفقة معتمدًا على دخل زوجته

الأربعاء 20/مارس/2019 - 06:28 ص
تهرب الزوج من النفقة
تهرب الزوج من النفقة معتمدا على دخل زوجته
إيمان طلعت
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته، إن كان غنيا وحتى لو كان فقيرًا أن ينفق على أولاده الفقراء أو العاجزين عن التكسب بالمعروف، فإن امتنع من الإنفاق عليهم مع قدرته، فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال (شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس. هل يجوز له ذلك؟)، أنه لا يجوز للشخص أن يتهرب مما أوجبه الله عليه من النفقة على زوجته وأبنائه ويجعل زوجته تقوم بالنفقة عليه.

وأشارت الى أن عدم إنفاق الرجل على زوجته وأولاده فيه إثم عظيم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ )) فإذا فعل هذا فقد إرتكب إثمًا عظيم.

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