باشتغل على السقالة في أدوار عالية.. نيرمين معلمة نقاشة بـ 100 راجل.. فيديو

أذاع برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، تقريرا لسيدة مصرية تدعي "نيرمين ناجح"، من إحدي قري محافظة الفيوم، لجأت للعمل بمهنة النقاشة بعد ما أصيب زوجها بمرض النقرس.





وأوضح التقرير أن "نيرمين"، لجأت لمهنة النقاشة بعد أصيب زوجها وأصبح غير قادر علي العمل بهذه المهنة وقررت أن تقف بجواره رغم صعوبة المهنة.





وقالت "نيرمين"،: «عندي 35 سنة، ومعايا 3 بنات وولد، وبقالي 16 سنة بشتغل في الدهانات، وعندي ورشة موبيليا وأغلب الأوقات بنشتغل في الورشة، وأحيانا بنطلع شغل خارجي نقاشة وديكور»، متابعة: «باشتغل علي السقالة في أدوار عالية».



