كوبرا تُهاجم قائد دراجة هوائية وصديقه فى مشهد مرعب.. فيديو

نشرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية مقطع فيديو صادم، يظهر محاولة سائق دراجة هوائية و راكب خلفه الهروب من ثعبان كوبرا غاضب.



التقطت كاميرا المراقبة الواقعة، عندما هاجم الكوبرا سائق الدراجة وصديقه، اللذان استطاعا الهرب فى اللحظة الأخيرة، قبل أن يسقطا ضحية للسم المميت.



يذكر أن الأذى لحق فقط بالدراجة، أثناء محاولة الهروب العشوائية، بينما نجا الثنائي من الموت بأعجوبة.



