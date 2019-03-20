ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الإسكان: الانتهاء من الإسكان المتوسط بالعاصمة الإدارية نهاية 2019

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:16 ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
حسام الحارتي
قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إنه سيتم الانتهاء من الإسكان المتوسط داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بنهاية 2019، معلقا: "الإسكان المتوسط في العاصمة الادراية الجديدة لاستيعاب الموظفين".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الإقبال على التواجد داخل العاصمة الإدارية الجديدة مثير للغاية، موضحًا أنه سيتم التسكين داخلها بحلول يونيو 2020.

وأوضح أنه تم التخطيط لإنشاء طرق من أجل الوصول إلى المدن الجديدة ، مشيرًا إلى سبب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة هو عدم قدرة القاهرة علي استيعاب الزيادة السكانية .

ترشيحاتنا

مهاجم ليفربول السابق: ميسي ورونالدو سبب تراجع مستوى محمد صلاح

يمن الحماقي: هذه هي أسباب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

إيمان السيد: بطلت المحاماة عشان أنا مش وش أقسام.. فيديو

أحمد موسى عن حادث أوسيم: مصيبة.. ولولا تدخل الشرطة لحدثت مذبحة

تفاصيل صادمة في وفاة فنان عالمي شهير داخل منزله.. فيديو

اتهام تركيا وشركة فرنسية بتوريد مادة لإنتاج القذائف الصاروخية لصالح داعش

السترات الصفراء تقتحم مكتب المدعي العام البريطاني فى لندن

أخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 19-3-2019

شاهد يفجر مفاجآت عن حادث إطلاق النار على مواطنين في أوسيم.. صور

الكويت تستبعد المدرسين المصريين من تعاقدات العام الجديد

الطيران تكشف حقيقة زيادة رسوم المغادرة بالمطارات

الزوجة والمخدرات كلمة السر.. القصة الكاملة لمقتل 4 أشخاص في أوسيم.. الجاني مدمن وأطلق النار عليهم بعد خلافه مع زوجته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

صندوق مكافحة الإدمان: سنفاجئ موظفي الوزارات لإجراء تحليل المخدرات
السكك الحديدية: وقف سائقين يتناولان علاجاً به نسبة مخدر لحين شفائهما.. فيديو
أحمد ناجي عن إصابة عامر عامر: كده كده كان في واحد هيطير.. فيديو
أحمد موسى: إرسل صورتك مع والدتك وسيتم عرضها على الهواء.. غداً
مشادة على الهواء بسبب السوشيال ميديا وقضايا الطلاق والخلع بين المتزوجين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟