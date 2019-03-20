الإسكان: الانتهاء من الإسكان المتوسط بالعاصمة الإدارية نهاية 2019

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إنه سيتم الانتهاء من الإسكان المتوسط داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بنهاية 2019، معلقا: "الإسكان المتوسط في العاصمة الادراية الجديدة لاستيعاب الموظفين".





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الإقبال على التواجد داخل العاصمة الإدارية الجديدة مثير للغاية، موضحًا أنه سيتم التسكين داخلها بحلول يونيو 2020.



