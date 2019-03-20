بعد هدفه في الزمالك..أحمد على ينفرد بصدارة هدافًي الدوري

تعادل أحمد على لفريق المقاولون العرب فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 79 من ركلة جزاء فى المباراة المقامة حاليا ضمن الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



جاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد هدف اليوم، كالتالى:



تصدر أحمد على لاعب المقاولون الترتيب بـ 13 هدفًا، ليأتي بعده محمود علاء لاعب الزمالك، و خالد قمر بالتساوي بـ 12 هدفا.



وجاء حسام بالولو لاعب الداخلية ومحمود "كهربا" في المركز الثالث بـ 10 أهداف بالتساوي.



وتشير النتيجة حاليًا بين الزمالك والمقاولون بالتعادل بهدفين لمثلهما، في المباراو المقامة على ملعب "بتروسبورت" في التجمع الخامس.