شاهد.. أم تكتشف إصابة ابنها بسرطان العين بسبب صورة

نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية مجموعة من الصور الصادمة، التي تكشف تفاصيل إصابة طفل بسرطان العين، حيث تنبهت والدته للأمر بسبب صورة.



ولاحظت الأم إميلي سميث البالغة من العمر 23 عامًا تواجد بقعة غير عادية في عين طفلها جاكسون بسبب صورة التقطتها، عندما كان يبلغ من العمر 11 شهرًا فقط، فقررت نقله على الفور إلى المستشفى بمنطقة غرب مقاطعة ساسكس البريطانية.



وشخص الأطباء حالة جاكسون بإصابته بورم الشبكية النادر وهو سرطان العين، ولكنه نجا بأعجوبة بعدما خضع للجراحة والعلاج الكيميائي، ويبلغ الآن من العمر 3 سنوات.