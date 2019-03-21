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أخبار البلد

نقابة العاملين بالبنوك تكرم رائدات العمل والمثاليات في عيد الأم

الخميس 21/مارس/2019 - 12:01 م
صدى البلد
محمد غالى
كرمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات برئاسة النائب جمال عقبي نائب رئيس اتحاد العمال، 20 سيدة من رائدات العمل النقابي وأسر شهداء الوطن، وذلك في الاحتفال بيوم الوفاء الذي نظمته النقابة بمناسبة عيد الأم، حيث بدأ الحفل بتلاوة مباركة من القرآن الكريم للشيخ محمود عيسى أحد علماء وزارة الأوقاف.


وأشاد جمال عقبي في الحفل الذي حضره ممثلات المرأة العاملة ومجلس إدارة النقابة العامة بدور الأم التي كرمها الله سبحانه وتعالي في كتابه العزيز وفضلها عن العالمين، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الجنة تحت أقدام الأمهات"، ونحن الآن يجب أن نعطي العاملات الأمهات حقوقهن لأنهن صنعن الرجالة، وساهمن بجهودهن في بناء الوطن واستقراره.

وقالت شيرين جابر أمينة المرأة العاملة بالنقابة العامة للبنوك، وبحضور المهندسة كوثر علي محمد سكرتير المرأة العاملة باتحاد العمال: إن عظمة الشعوب تقاس بحجم اهتمامهم بالأم التي تبذل جهود كبيرة في تربية النشأ وبناء المستقبل، ومن أجل هذا وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية في مكانة عظيمة تليق بعظمة مصر، حيث أعطاها الدستور نسبة 25% في المقاعد السياسية، وأصبح للمرأة 88 مقعدا في البرلمان، إلى جانب توليها العديد من المناصب القيادية والتنفيذية.

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