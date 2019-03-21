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شاهد.. رسالة نبيلة مكرم لوزيرات الحكومة في عيد الأم

الخميس 21/مارس/2019 - 01:39 م
الدكتورة نبيلة مكرم،
الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة
آيات احمد
وجهت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، رسالة للمرأة المصرية فى احتفالات عيد الأم، قائلة: "الأم المصرية فى الخارج تضحى بالكثير وهى التى تقف فى ضهر زوجها، فهى الأم والزوجة والصديقة والابنة".

وأضافت مكرم، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس: الأمهات فى الخارج لهن دور كبير جدًا فى تربية الأولاد وغرس روح الوطنية وتعليم الأبناء القيم والتقاليد".

وتابعت: "أحيي كل أم ومرأة مصرية فى الخارج، أما بالنسبة للأمهات المصريات فى الداخل، فأنا أحيي كل أم بذلت مجهودًا لكى تخرج نشئًا ينفع بلده وأحيي كل الوزيرات فى الحكومة المصرية".

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