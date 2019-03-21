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رياضة

صدمة في الأخضر.. إصابة حارسي منتخب الجزائر واستدعاء قفاز نصر حسين داي

الخميس 21/مارس/2019 - 03:07 م
حارس نادي نصر حسين
حارس نادي نصر حسين داي جايا مرباح
يسري غازي
تلقى منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي صدمة عقب تعرض مصطفى زغبة حارس فريق وفاق سطيف إلى الإصابة خلال التدريبات التي يجريها الخضر فى إطار الاستعداد لمواجهة جامبيا فى تصفيات امم افريقيا وتونس الودية.

وكان منتخب الجزائر لكرة القدم تلقى أنباء عن تعرض الحارس الأساسي رايس وهاب مبولحي للإصابة بكسر وخلع المفصل خلال مشاركته بصفوف فريق الاتفاق السعودي يغيب على إثرها حتى نهاية الموسم عن المشاركة مع الخضر في نهائيات أمم أفريقيا المقرّر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم.

واضطر بلماضي إلى استدعاء حارس نادي نصر حسين داي جايا مرباح تمهيداً للاستعانة بخدماته فى الذود عن مرمى الخضر فى لقائي جامبيا وتونس.

يُذكر أن مصر نجحت فى نيل شرف تنظيم نهائيات كان 2019 بعد تجريد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" الكاميرون من استضافة العرس الإفريقي واعتذار المغرب عن المضى قدما فى ماراثون السباق.

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