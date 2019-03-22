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محافظات

دعم مشروع عاداة للثروة الحيوانية بالبحيرة بـ600 عجل برازيلي.. صور

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:37 م
دعم مشروع عاداة للثروة
دعم مشروع عاداة للثروة الحيوانية بالبحيرة بـ 600 عجل برازيلي
جمالات الدمنهورى
أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وصول الدفعة الثانية من العجول الخاصة بدعم "مزرعة عاداه للثروة الحيوانات والنباتية"، والبالغ عددها 600، ليصل العدد الإجمالي إلى 1200 عجل جديد، إلى جانب العدد الاصلى بالمزرعة، وذلك بهدف استكمال مسيرة التطوير والتنمية التي بدأها المحافظ لتحقيق المستهدف من المشروع، والوصول إلى أعلى إنتاجية له من خلال تعظيم موارد المشروع، وإعادة هيكلته ورصد اعتمادات مالية لدعمه.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة والتطوير الدائم لمشروع تنمية الثروة الحيوانية والزراعية بـ"عاداة" في قرية سيدى غازى بمركز كفر الدوار لما له من دور هام فى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير البروتين الآمن بالأسعار المناسبة للمواطن البحراوي.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة تحت إشراف المهندس  عبد الرحمن الشهاوى- السكرتير العام وبرئاسة عميد كلية الطب البيطرى بجامعة دمنهور تضم فى عضويتها كل من مدير مديرية الطب البيطرى ووكيل المديرية والمدير التنفيذي والمدير المالى والطبيب البيطري للمشروع  لفحص واستلام رؤوس العجول البرازيلية الجديدة بعد الإنتهاء من المناقصة وشراء العجول من الموردين واختيار أفضل السلالات وأقل الأسعار المطلوبة.

ويتقدم المحافظ بخالص شكره وتقديره لكل من ساهم في العمل على إنجاح المشروع وتنميته وخاصة جامعة دمنهور وكلية الطب البيطري التي تمثل بيت الخبرة والمرجع العلمي للمحافظة.
دعم مشروع عاداة للثروة الحيوانية بالبحيرة بـ600 عجل برازيلي.. صور
دعم مشروع عاداة للثروة الحيوانية بالبحيرة بـ600 عجل برازيلي.. صور
دعم مشروع عاداة للثروة الحيوانية بالبحيرة بـ600 عجل برازيلي.. صور
دعم مشروع عاداة للثروة الحيوانية بالبحيرة بـ600 عجل برازيلي.. صور
دعم مشروع عاداة للثروة الحيوانية بالبحيرة بـ600 عجل برازيلي.. صور
دعم مشروع عاداة للثروة الحيوانية بالبحيرة بـ600 عجل برازيلي.. صور
دعم مشروع عاداة للثروة الحيوانية بالبحيرة بـ600 عجل برازيلي.. صور
دعم مشروع عاداة للثروة الحيوانية بالبحيرة بـ600 عجل برازيلي.. صور
دعم مشروع عاداة للثروة الحيوانية بالبحيرة بـ600 عجل برازيلي.. صور
دعم مشروع عاداة للثروة الحيوانية بالبحيرة بـ600 عجل برازيلي.. صور

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