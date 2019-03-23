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محافظات

الألباستر فن النحت على الحجر..250 مصنعا بالأقصر بها أجمل التحف..صور

السبت 23/مارس/2019 - 02:09 م
صدى البلد
شمس يونس
تعتبر مهنة صناعة الألباستر من أقدم المهن في التاريخ المصري الفرعونى ويبلغ عمرها 7 آلاف سنة، حيث كان حجر الألباستر يستخدم منذ عصر الفراعنة في المعابد والتماثيل وصناعة الأواني والتحف وفن صناعة الألباستر هو "فن نحت التماثيل الفرعونية" والتي تشتهر بها مدينة القرنة بالبر الغربي بالأقصر.

يقول محمود إبراهيم، أحد أصحاب مصانع الألباستر: إنها عبارة عن نحت التماثيل الفرعونية، وتقليد النسخ الأصلية على أيدي صناع مهرة من أبناء مدينة «القرن» بالتحديد بالبر الغربى، حيث يقوم الأطفال والكبار بتلك الصناعة التى يجلبون أحجارها من جبال «القرنة» فى رحلة تستغرق ثلاثة أيام، محملة على ظهور الدواب، ليقوموا بعدها بتهذيب تلك الأحجار ونحتها بطريقة بدائية تشبه صناعتها أيام الفراعنة، كما هو مدون ومرسوم على بعض جدران المقابر ليبيعوها للسياح.

وأكد محمد احمد صالح، أحد العاملين بهذه الصناعة، إن انهيار القطاع السياحى بالأقصر بعد ثورة 25 يناير تسبب فى انخفاض سوق صناعة الألباستر وضعف بيعها موضحا بأن أهل الأقصر، والبر الغربى خاصة انفردوا بتلك الصناعة اليدوية منذ أمد بعيد، فلا يوجد مدينة أو محافظة أخرى فى مصر تقوم بتلك الصناعة، فمصانع الألباستر تنتشر فى مدينة «القرن» بالأقصر دون غيرها من المحافظات، وعددها 250 مصنعا مليئ بالتحف والتماثيل التى ينحتها الصبية والعجائز، لافتا إلى ان حجر الالباستر له ثلاث الوان الأبيض والبني والأخضر.

ويقول وليد داغر اخصائي ترميم ان حجر «الألباستر» يعد من أنواع الرخام المنتشرة في جبال الأقصر الغربي وأسوان والنوبة، واسمه العلمي، كبريتات الكالسيوم، وهو عبارة عن خامة رخامية طبيعة من الجبس حبيباته دقيقة وذات شفافية عالية، ولونه أبيض صاف أو مخلط بشيء من اللون البني المحمر. والمرمر كغيره من أنواع الجبس يتكون من تبخر الرواسب البحرية، ويتمتع بدرجة عالية من الليونة، لكن ثمة خامات صخرية مثل البازلت والجرانيت تعد صعبة التشكيل نسبيا.
الألباستر فن النحت على الحجر..250 مصنعا بالأقصر بها أجمل التحف..صور
الألباستر فن النحت على الحجر..250 مصنعا بالأقصر بها أجمل التحف..صور
الألباستر فن النحت على الحجر..250 مصنعا بالأقصر بها أجمل التحف..صور
الألباستر فن النحت على الحجر..250 مصنعا بالأقصر بها أجمل التحف..صور
الألباستر فن النحت على الحجر..250 مصنعا بالأقصر بها أجمل التحف..صور

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