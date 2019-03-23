ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عبدالعال: دورات مياه عمومية وأماكن محددة لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا..فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 09:51 م
بطولة الأمم الأفريقية
بطولة الأمم الأفريقية
هاني حسين
قال خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن بطولة الأمم الأفريقية في غاية الاهمية بالنسبة لمصر وكافة الأجهزة على مستوى الدولة تعمل في مختلف الجهات.

وأضاف " عبد العال " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: نعمل على تطوير المناطق المحيطة بالاستادات المقرر إقامة البطولة فيها ونوفر أماكن لمشاهدة المباريات، ونعمل على إظهار القاهرة بشكل حضاري كبير.

وتابع:" وجهنا كل رؤساء الأحياء في مناطق الاستادات ومقرات إقامة الضيوف الأماكن الأثرية والسياحية بالعمل على تطويرها وبدأنا في طلاء المباني المتواجدة في تلك الأماكن ونعمل على تطوير ورفع كفاءة الشوارع من الإنارة والتجميل والرصف".

واكمل:" سنوفر دورات مياه عمومية في الشوارع، ونعمل على تجميل طريق مطار القاهرة لأنه طريق اساسي لاستقبال الضيوف ببطولة الأمم الأفريقية".

ترشيحاتنا

شاهد.. شاب ينقذ أطفالا على مواسير الغاز بعد نشوب حريق فى منزلهم

حصاد أخبار الأهلي اليوم السبت 23-3-2019

عمار حمدى يصنع وتريزيجيه يسجل الهدف الأول لمصر أمام النيجر.. فيديو

الشوالي: الأهلي الأخطر على الترجي .. وقمة الزمالك تهدد تتويجه أفريقيًا

محافظ القاهرة يكرم جهاد بطل حريق الزاوية الحمراء.. فيديو

جيرارد يقود ليفربول للفوز على أساطير ميلان على الأنفيلد..فيديو وصور

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية بتعيينات رفيعة المستوى

شاهد.. غضب شعبي فى قطر ضد تميم بعد عزف النشيد الرسمي الإسرائيلي

بيراميدز يهزم الإنتاج الحربي 5-4 وديا

شاهد.. استقبال حافل لـ محمد صلاح بأحد مولات دبى

شاهد.. أول صور من حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي

ترتيب مجموعة منتخب مصر فى تصفيات أمم أفريقيا بعد التعادل مع النيجر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور

وزير الشباب يشيد بتعاون أجهزة الدولة لترشيد المياه.. صور

اللبنانية جيسي عبدو تنشر صورا عفوية مع محمد صلاح في دبي .. صور

التضامن تقدم كشف حساب عام الإعاقة خلال احتفالات عيد الأم .. صور

خلال جولة تفقدية استمرت 6 ساعات.. وزير النقل يوجه بالاستغلال الأمثل للمحال المغلقة بمول محطة مصر ..صور

فيديو

زاهي حواس: بيع 15 ألف تذكرة في يوم واحد لمشاهدة توت عنخ آمون بباريس.. فيديو
عبدالعال: دورات مياه عمومية وأماكن محددة لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا..فيديو
شركة فرنسية تتهم أردوغان بتسليح تنظيم داعش الإرهابي.. فيديو
محافظ القاهرة يكرم جهاد بطل حريق الزاوية الحمراء.. فيديو
والد منقذ الـ51 طفلا في إيطاليا: ابني ماخافش من الموت وأتمنى مقابلة السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟