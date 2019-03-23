عبدالعال: دورات مياه عمومية وأماكن محددة لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا..فيديو

قال خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن بطولة الأمم الأفريقية في غاية الاهمية بالنسبة لمصر وكافة الأجهزة على مستوى الدولة تعمل في مختلف الجهات.



وأضاف " عبد العال " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: نعمل على تطوير المناطق المحيطة بالاستادات المقرر إقامة البطولة فيها ونوفر أماكن لمشاهدة المباريات، ونعمل على إظهار القاهرة بشكل حضاري كبير.



وتابع:" وجهنا كل رؤساء الأحياء في مناطق الاستادات ومقرات إقامة الضيوف الأماكن الأثرية والسياحية بالعمل على تطويرها وبدأنا في طلاء المباني المتواجدة في تلك الأماكن ونعمل على تطوير ورفع كفاءة الشوارع من الإنارة والتجميل والرصف".



واكمل:" سنوفر دورات مياه عمومية في الشوارع، ونعمل على تجميل طريق مطار القاهرة لأنه طريق اساسي لاستقبال الضيوف ببطولة الأمم الأفريقية".

